Video: Japanski avion se zapalio prilikom slijetanja u Tokio, pet poginulih

Vjeruje se da se avion sa 379 putnika i članova posade zapalio nakon sudara sa avionom obalne straže.

Avion se u utorak zapalio na pisti tokijskog aerodroma Haneda nakon sudara sa manjom letjelicom, a u nesreći je poginulo svih pet članova posade manjeg aviona, saopštila je policija. Na snimku lokalne televizije vidi se dim koji izlazi iz aviona Japan Airlinesa na pisti u Tokiju, javila je Anadolija. BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny — BNO News (@BNONews) January 2,