Ujutro umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost koja će se se ponegde zadržati i tokom dana. U većini krajeva sunčano i hladno. Vetar slab, primenljivog pravca. Najniža temperatura od -10 do -5, najviša dnevna od -4 do 1. U Kragujevcu sunčano i hladno sa temperaturom od -8 do 0.