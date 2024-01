Nastavljaju se ledeni dani, u petak ponovo moguć sneg

Četvrtak će u Novom Sadu biti leden i promenljivo oblačan.

Minimalna temperatura biće -9, a maksimalna -2 stepena. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Uveče jače naoblačenje, ponegde uz slab sneg, a zapadni vetar biće u pojačanju. U petak je moguć sneg, a temperatura će biti od -5 do 1 stepen. Subota suva, uz nešto sunca, a temperatura će biti od -5 do 2 stepena. U nedelju pretežno sunčano, alč će to biti "zubato" sunce, s obzirom da će se temperatura kretati od -3 do 5 stepeni. U ponedeljak tmurno, toplije i moguća