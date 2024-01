Rakete čija je cena porasla posle rata u Ukrajini: Kakve su mogućnosti Džavelina koji Priština želi da kupi od SAD

Na današnjem sastanku je američki ambasador Kristofer Hil obavestio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su SAD odlučile da prihvate zahtev Prištine o kupovini protivtenkovskih raketa Dževelin. U saopštenju iz Predsedništva je navedeno da će Stejt Department taj zahtev Prištine da uputi Kongresu, čime počinje zvanična procedura. Predsednik Vučić je rekao da je ova informacija veliko razočaranje za Srbiju, ali da će Beograd zajedno sa SAD, raditi na očuvanju srpsko-američkih odnosa.

O kakvim se zapravo raketama radi? FGM-148 Džavelin je laki prenosni protivoklopni sistem. Na sajtu proizvođača "Lokid Martina" se navodi da se rakete ispaljuju s ramena i da se automatski navode do mete nakon lansiranja. To dozvoljava onome ko ispaljuje raketu da nađe zaklon i da izbegne protivudar. Odmah nakon ispaljivanja, lanser može da se ponovo napuni i spreman je ispaljivanje nove rakete. Značajno je to što rakete napadaju metu odozgo, što znači da Džavelin