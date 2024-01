Erdogan osudio napade Velike Britanije i SAD na pobunjenički pokret Huta u Jemenu

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan osudio je danas Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju zbog nesrazmerne upotrebe sile u napadima na pobunjenički pokret Huta u Jemenu i zbog pokušaja da Crveno more pretvore u „more krvi“. „Upotrebili su silu neproporcionalno i pokušavaju da pretvore Crveno more u more krvi.

Izrael radi isto u Palestini. Trenutno dobijamo vesti preko brojnih kanala i saznajemo da Huti uspešno reaguju“, rekao je Erdogan, prenosi Tass. Oružane snage Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva izvele su sinoć vazdušne udare na položaje koje drže Huti u nekoliko jemenskih gradova, koristeći avione, ratne brodove i podmornice. Glavni grad Jemena Sana i provincije Hodejda, Taiz, Hadža i Sada pogođeni su pošto su SAD i Velika Britanija izvele 73 udara, pri