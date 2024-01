Voker u Račku: Zbog žrtvovanja mnogih, Kosovo danas ima demokratiju

Bivši ambasador Oebsa na Kosovu i nekadašnji šef Verifikacione misije Vilijam Voker rekao je, povodom 25. godišnjice događaja u Račku, da zbog žrtvovanja mnogih, Kosovo danas ima potpuno funkcionalnu demokratiju, piše Kosovo online, prenoseći prištinsku Kohu.

On je naglasio da je ponosan što je na današnji dan među članovima porodica stradalih. „Ovo nije moja prva poseta Račku, mislim da je 21, 22. ili 23-a. Dolazim da odam čast selu Račak, dolazim da pozdravim svoje prijatelje, porodice iz sela Račak, neke od njih poznajem 25 godina, a pojedini su, nažalost, preminuli“, rekao je Voker. On je dodao da je ovo prvi put da mora da dođe sa štapom, ali da ipak želi da bude u Račku kad god može. „Za mene je to veoma