Pretežno oblačno sa kišom, u brdsko – planinskim predelima sausnežica i sneg.

Ujutro u zapadnim, jugozapadnim i centralnim i ostočnim krajevima koša koja će Lesoto na dnu. Posle podne ma severu, uveče i tokom noći kiša će preći u sneg. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severni. Naniža temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni. U Kragujevcu kiša i slab sneg sa temperaturom od -2 so 7 stepeni.