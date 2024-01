Danas delimično razvedravanje, najniža temperatura -3, najviša 8 stepeni

U Srbiji će danas na severu biti pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno uz prestanak snega, dok će tokom dana biti bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2 °C, a najviša od 4 do 8 °C. I u Beogradu danas do jutra oblačno uz prestanak snega, a tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na