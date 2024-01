Danas pretežno sunčano i hladno

Danas će u Srbiji ujutru biti hladno sa mrazem, na jugu Srbije ponegde magla, ili niska oblačnost, a u toku dana pretežno sunčano i hladno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od minus sedam do minus tri stepena Celzijusa, najviša od nula do šest stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od minus pet do minus tri stepena, najviša oko tri. Izvor: Beta