Nakon jutarnjeg mraza - zubato sunce, sutra uveče sneg i kiša

Novi Sad – Meteorolozi do kraja dana najavljuju pretežno sunčano vreme.

Vetar slab do umeren, zapadni severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura oko 2 stepena. Sutra ujutru hladno sa mrazem i temperaturom oko -5 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano. Maksimalna temperatura kretaće se oko 6 stepeni. Krajem dana doći će do naoblačenja, a u toku noći i do lokalne pojave slabih mešovitih padavina: snega i kiše uz poledicu. U utorak nakon hladnog jutra, promenljivo oblačno sa mogućom kišom. Jutarnja temperatura -2, dnevna 5 stepeni. Sreda