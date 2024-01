Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 22. do 28. januara)

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i hladno vreme.

Ujutro mraz, najviša dnevna temperatura do šest stepeni, a meteorolozi ističu da će vreme nepovoljno uticati na hronično obolele osobe. U Kragujevcu nas očekuje pretežno sunčano vreme. Jutro sa mrazom, najniža temperatura biće -6, a tokom dana do 3 stepena. U ponedeljak, 22. januara, biće nešto toplije vreme sa temperaturom od -6 do +6 stepeni. U utorak se očekuje oblačno vreme. Najniža, jutarnja temperatura biće -2, a najviša dnevna do 4 stepena. Od srede