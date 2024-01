Utorak u Novom Sadu tmuran, hladan, a možda i mokar

Utorak će u Novom Sadu biti tmuran, hladan, a moguća je i kiša.

Duvaće slab do umeren vetar, ujutru južni, tokom dana zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće -4, a najviša 6 stepeni. Sreda suva i vedrija, a temperatura će biti od -1 do 10 stepeni. U sredu je opet moguća kiša, a temperatura će se kretati od 3 do 11 stepeni. Petak suv, promenljivo oblačan, a temperatura će biti u plusu, tj. od 1 do 9 stepeni. Subota takođe suva i promenljivo oblačna, a temperatura takođe u plusu sve vreme. Minimalna će biti 1, a