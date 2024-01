Vučić: Obnova Ložionice zajedno sa vodotornjem gotova do kraja godine

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova na obnovi kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra Ložionica da će sve biti gotovo, zajedno sa vodotornjem, do kraja godine i istakao da će to biti jedno od najboljih mesta u gradu. „Sve završavamo do kraja godine, uključujući i vodotoranj”, rekao je Vučić obilazeći radove na kompleksu Ložionice koja se nalazi kod nekadašnje okretnice parne lokomotive ispod Mostarske petlje u Beogradu. Vučić