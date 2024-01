Vučić na pitanja Insajdera o izborima: Nadležni u Srbiji su rekli svoje (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u sredu, 24. januara rekao da Srbija ne čeka ocenu Evropske unije o izborima u Srbiji jer su nadležni državni organi rekli svoje. On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara Insajdera o tome da li će, ukoliko do toga dođe, prihvatiti nezavisnu istragu evropskih institucija o navodima o izbornim nepravilnostima.

Međunarodni posmatrači koji su pratili izbore u Srbiji za sada su objavili preliminarni izveštaj u kojem su konstatovali nepravilnosti prilikom održavanja izbora, dok se konačan izveštaj još čeka. Na ovu konstataciju novinara Insajdera reagovao je predsednik Srbije. 'Vi kažete - čeka se, ja ne čekam baš ništa. Čekao sam rezultate izbora 17. decembra, ne čekam nikog iz inostranstva da mi donosi presude o volji mog naroda. Za mene je sud mog naroda od presudnog