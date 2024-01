Predsednik Srbije: Protivpravno naoružavaju Kosovo i misle da za to neće odgovarati

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da razmišlja kako da ne dovede zemlju u tešku poziciju, a da pokrene istragu o protivpravnom naoružavanju tzv. Kosova i upitao kako oni koji to čine i krše Rezoluciju 12 44 i Povelju UN, misle da za to neće da odgovaraju.

"Razmišljam o tome kako da pokrenem istragu o tome kako su svi oni koji naoružavaju tzv. kosovske bezbednosne snage i Albance to činili suprotno Rezoluciji 1244 i Povelji Ujedinjenih nacija, kako su to prekršili i kako se usuđuju da krše Povelju UN, a da misle da nikad za to neće da odgovaraju", rekao je Vučić na pitanje novinara povodom dešavanja u Banjskoj. On je rekao da razmišlja kako da ne dovede zemlju u tešku poziciju, a da opet međunarodno pravo bude