Zidojče cajtung: Vučić glođe demokratiju, EU i SAD uzdržani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je moćnik koji treba da spreči geopolitički haos na Balkanu i da obezbedi ugodnu investicionu klimu, a zauzvrat mu se toleriše da oglođe demokratiju tako da od nje ostane samo fasada, piše nemački list Zidojče cajtung.

List navodi da je Vučić do sada mogao da bude siguran da ga vodeći političari EU neće preterano kritikovati "dok guli demokratiju svoje zemlje dok ne ostane samo fasada" i dodaje da je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel "posebno cenila njegovu ulogu 'stabilokrate', kako to posprdno zovu kritičari", prenosi Dojče vele. "On je moćnik koji treba da spreči veći geopolitički haos na Balkanu, da obezbedi stranim partnerima ugodnu investicionu klimu, a zauzvrat mu se