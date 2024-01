U ovom mestu jutros mereno -14°C: Sledi otopljenje, evo kada nas očekuje i do 20°C

U narednom periodu očekuje se toplije vreme od proseka

I današnje jutro osvanulo je u Srbiji vedro i veoma hladno, uz umeren i jak mraz, a u dolinama i kotlinama bilo je i magle. Minimalna temperatura u Sjenici spustila se na -14°C, na Kopaoniku na -11°C, a u ostalim predelima Srbije na vrednosti od -10 do -4°C. Najtoplije je bilo u Beogradu sa -1°C, ali je na obodu grada bilo -4°C. Pred nama je sunčan i topliji dan. Maksimalna temperatura biće od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C. Mraz se očekuje u u četvrtak ujutro, ali