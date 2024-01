Za vikend osetno toplije, u ponedeljak 16 stepeni

Naredni dani biće mahom sunčani.

U četvrtak će biti umereno oblačno, a temperatura će biti od -3 do 8 stepeni. Posle podne se očekuje postepeno naoblačenje sa severa, a slaba prolazna kiša uveče se očekuje u Vojvodini. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, uveče i noću u skretanju na slab do umeren severozapadni. Petak promenljivo oblačan, a temperatura će biti od 1 do 8 stepeni. Za vikend toplije i sunčanije. U subotu će biti od -1 do 11, a u nedelju od 3 do 15 stepeni. U ponedeljak je moguća