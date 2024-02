Popović (SSP): Trg republike ponovo razvaljen, celu noć prevrću čuvene kocke

Beta pre 1 sat

Predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović saopštila je jutros da je ponovo započeto preslaganje kocki na kolovozu na Trgu republike u Beogradu, podsećajući da je to urađeno više puta od 2019. godine, kada je rekonstruisan taj deo grada.

Popović je u saopštenju navela da su radnici sinoć počeli da vade i prekopavaju kocke, "u maniru ove nakaradne vlasti, pod okriljem noći, da bi sakrili svoje propuste i nedela". "Ne mogu da rekonstruišu kako valja jedan Trg posle više od 400 dana i sa preko osam miliona evra, a kamoli da vode grad. Sada (predsednik Privremenog organa grada Aleksandar) Šapić očigledno postavlja nove kocke, a koliko će one izdržati ne znamo. Ono što znamo je da celu tu njihovu igrariju plaćaju svi Beograđani i to skupo", ocenila je ona. Prema njenim rečima Beograđani sve to vide i znaju, zbog čega je vlast morala "da krade na izborima, kupuje glasove i vrši pritisak na birače da bi ostali na vlasti i nastavili da se bogate preko leđa građana". Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda saopštio je ranije da će zbog radova u Vasinoj ulici, u kojoj se nalaze kocke, biti obustavljen gradski prevoz a pojedine linije ukinute. Sve izmene, koje će trajati do ponedeljka 12. februara, mogu se pronaći na gradskom sajtu Beoinfo.

(Beta, 02.10.2024)