"Loša vest, doprinosi još težoj atmopsferi": Vučić o Navaljnom: Za svakog normalnog čoveka je užasno kada čuje da je neko preminuo

Što se Rusije tiče, to se uvek čuje na svakom mestu i na svakom koraku, i to sam čuo bar na dva sastanka danas. To je ključna tema, da budemo sasvim fer, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On ovako odgovara na pitanje da li je bilo novih pritisaka na Srbiju povodom Kosova i odnosa sa Rusijom. - Rusija je suština, i sad ovo posle Navaljnog, to je užasno teška situacija. Naravno, tragedija je i loša vest za ceo svet. Za svakog normalnog čoveka je užasno kada čujete da je neko preminuo - kaže Vučić. Kako dodaje, "da li je preminuo iz ovog ili onog razloga, to će istraga bilo čija da ustanovi". - Ali svakako loša vest i ona doprinosi još težoj atmosferi.