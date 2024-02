Jutro hladno, ponegde sa slabim mrazom i kratkotrajnom maglom. Tokom dana, pretežno sunčano. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Kragujevcu sunčano sa temperaturom od -1 do 16 stepeni.