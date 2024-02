U Beogradu prošle sedmice registrovane 42 novoobolele osobe od velikog kašlja

Na teritoriji Beograda su od 12. do 18. februara registrovane 42 novoobolele osobe od velikog kašlja, objavio je Gradski zavod za javno zdravlje.

Zavod je na svom sajtu naveo i da je od marta 2023. do 18. februara ove godine registrovano 857 slučajeva tog oboljenja. Od ukupno 857 obolelih potpuno vakcinisanih je 531 (62 odsto), nepotpuno vakcinisanih je 60 obolelih (sedam odsto ), dok je 52 nevakcinisano (6,1 odsto), a to su deca uzrasta do tri godine. Kod 214 obolelih vakcinalni status je nepoznat (25 odsto), naveo je Gradski zavod za javno zdravlje. Kako je ranije saopštio Institut za javno zdravlje "Milan