Raskol u pokretu koji trese Srbiju: Otkriveni novi detalji - dve poslaničke grupe!

Pokret „Mi – glas iz naroda prof. dr Branimir Nestorović“ imaće ubuduće dve poslaničke grupe u Skupštini Srbije. Do sukoba u ovom udruženju građana došlo je tokom pokušaja da bude transformisano u stranku. Nestorović želi da bude njen lider, sa čime se većina nije složila. Oba tabora kažu da politiku neće menjati.

Nakon što je objavljeno da su napustili pokret, Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić to su demantovali, kažu da su samo napustili sastanak, te da pokret još i ne postoji. Do raskola je došlo tokom pregovora o formiranju stranke. O razmimoilaženju udruženja koje je bilo najveće iznenađenje izbora razgovarali smo sa predstavnicima oba tabora. „Nestorović je došao na sastanak, tražeći ultimativno da on bude predsednik novog pokreta, stranke, sa suštinski