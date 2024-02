Bivši premijer Izraela: Netanjahu će rizikovati živote talaca da bi izgledao jak

(Beta) – Bivši premijer Izraela Ehud Barak kritikovao je danas Benjamina Netanjahua u intervjuu za vojni radio, ocenivši da je izraelski lider voljan da rizikuje živote talaca zatočenih u Gazi ako će to dopreneti njegovom imidžu. „Netanjahuu je važnije da izgleda jak nego da se postigne sporazum, on je voljan da žrtvuje živote talaca“, rekao je Barak, koji je bio i načelnik Generalštaba Izraela, ministar odbrane i spoljnih poslova. Barak je to rekao u vreme kada se