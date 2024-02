I danas natprosečno toplo: Udari vetra olujne snage u Banatu i Podunavlju, najviša temperatura 21stepen

I u Beogradu danas natprosečno toplo i vetrovito. Pre podne pretežno sunčano. Posle podne malo do umereno oblačno

U Srbiji će i danas biti natprosečno toplo za ovo doba godine, uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stepen, pre podne će biti sunčano a posle podne malo do umereno oblačno, dok će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno udari vetra biti olujne jačine. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od tri na jugu Srbije do 13 stepeni u južnom Banatu, a najviša od 15 do 21 stepen. Duvaće slab i umeren, a u košavskom području