Nikola Petrović neće biti krivično gonjen

Beta pre 42 minuta

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da u radnjama kontroverznog biznismena Nikole Petrovića, kuma predsednika Aleksandra Vučića, koji je pod dejstvom alkohola i kokaina prošle godine u martu izazvao saobraćajnu nesreću u širem centru Beograda u kojoj su dve žene lakše povređene, nema elemenata krivičnog dela, već da se radi o prekršaju. U saopštenju ovog Tužilaštva je navedeno da "iz nalaza i mišljenja i dopune nalaza i mišljenja veštaka psihijatra proizilazi da je Petrović u krvi imao najverovatnije od 0,1 do 0,2 promila alkohola", što je ispod dozvoljenog nivoa alkohola u krvi, kao i da je u tom momentu alkohol bio u fazi resorpcije. Dodaje se da se ne može sa sigurnošću utvrditi da li je osumnjičeni upravljao svojim vozilom pod dejstvom opojnih droga, s obzirom na to da postojanje metabolita kokaina u urinu ne određuje vreme kada je kokain konzumiran, već samo pokazuje da je kokain prisutan u urinu, ali ne i u krvi. Takođe je navedeno da kokain ima dejstvo samo dok se nalazi u krvi, to jest pre razgradnje. U saopštenju je istaknuto i da iz nalaza i mišljenja lekara, u vezi telesnih povreda dve žene u čiji automobil je Petrović udario svojim "meklarenom", one nisu zadobile "povrede u sudsko-medicinskom smislu". "U postupku sprovođenja dokaznih radnji utvrđeno je da oštećene kritičnom prilikom nisu zadobile povrede u sudsko-medicinskom smislu, kao i da je na vozilu kojim je upravljala oštećena prouzrokovana imovinska šteta koja ne prelazi iznos od 200.000 dinara, iz kojih razloga se u radnjama osumnjičenog Nikole Petrovića ne stiču bitna obeležja krivičnog dela Ugrožavanje javnog saobraćaja član 289. Krivičnog zakonika, već bitna obeležja prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, te je Prekršajnom sudu u Beogradu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Nikole Petrovića, povodom navedenog događaja", piše u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Povodom ove odluke Tužilaštva oglasio se i Branko Ivković, advokat policajke Katarine Petrović, koja je obelodanila izveštaj u kojem se potvrđuje da je kum predsednika Srbije Nikola Petrović u martu izazvao nesreću pijan i drogiran, zbog čega je osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja, ali je kasnije oslobođena. On je samo kratko rekao da je ova odluka - strašna. Inače, nakon udesa 6. marta 2023. godine MUP je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu 19. marta podneo krivičnu prijavu protiv Nikole Petrovića zbog sumnje da je učinio krivično delo Ugrožavanje javnog saobraćaja član 289. Krivičnog zakonika. "Nakon toga, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je preduzelo sve neophodne dokazne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke. Naime, u svojstvu osumnjičenog saslušan je Nikola Petrović, ispitani su svedoci-oštećeni, zatim je urađeno neuropsihijatrijsko veštačenje osumnjičenog, kao i sudsko-medicinsko veštačenje telesnih povreda koje su zadobile oštećene", saopšteno je iz tužilaštva. Dodali su da u svojoj odbrani osumnjičeni nije sporio da je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, ali je izneo sumnju u rad kočionog sistema na njegovom vozilu, zatim sumnju u testiranje na psihoaktivne supstance, a kao potvrdu svoje odbrane priložio je mišljenje ovlašćenog servisera za svoje vozilo u vezi kočionog sistema za taj tip vozila.

(Beta, 03.04.2024)