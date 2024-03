Policija u Arilju uhapsila je S.J. iz te opštine, u čijem je automobilu pronašla 102 grama kokaina i vagicu za precizno merenje, saopšteno je danas iz polcije.

On je osumnjičen da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dodaje se u saopštenju. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.