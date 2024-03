Ministarstvo pravde SAD pokrenulo istragu o incidentu na letu Alaska erlajnsa

Ministarstvo pravde SAD pokrenulo je krivično istragu o incidentu na letu avio-kompanije Alaska erlajns, nakon što se tokom leta na Alaskinom Boingu 737 Max 9, 5. januara, otkinuo deo trupa.

Federalci su počeli da kontaktiraju putnike i članove osoblja aviona Boing 737 Max 9, koji je prinudno sleteo u Portland 5. januara nakon što je deo trupa otpao na visini od 4,8 kilometara, preneo je 'New York Post' pozivajući se na 'The Wall Street Journal'. 'U ovakvim događajima, normalno je da ministarstvo pravde sprovede istragu. Potpuno sarađujemo i ne verujemo da smo meta istrage', saopšteno je iz Alaska erlajnsa za 'New York Post'. Ministarstvo pravde