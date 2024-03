Majkl Devenport o odluci Prištine da vrati imovinu manastiru Dečani

Šef Misije OEBS na Kosovu Majkl Devenport pozdravio je današnju odluku kosovske vlade da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova koja se tiče imovine manastira Dečani.

Davenport je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da će se vladavina prava poštovati sprovođenjem odluke Ustavnog suda iz 2016. godine koja se odnosi na 24 hektara zemljišta upisom vlasništva u korist manastira Visoki Dečani. „Pozdravljam današnju odluku Vlade da zaduži Katastarsku agenciju da sprovede odluku Ustavnog suda“, napisao je šef misije OEBS na Kosovu. I welcome today’s government decision to instruct the Cadastral Agency to implement the 2016