Vesić: Ponosno ćemo objaviti kada i ako budemo pronašli partnera za lokaciju starog Generalštaba

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkoj vladi Goran Vesić izjavio je danas da je dokument u vezi sa revitalizacijom prostora na kojem se nalazi oštećena zgrada Generalštaba, koji je objavio Aleksandar Jovanović Ćuta, ovlašćenje Vlade doneto na javnoj sednici i da nije nikakva tajna. On je time odgovorio na optužbe koje je ranije tokom dana izneo Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka koji je naveo da je Vesić u ime Vlade Srbije potpisao memorandum kojim se lokacija

'Ovlašćenje vlade koje sam dobio, koje je Jovanović objavio, nije nikakva tajna već je doneto na javnoj sednici. Kada i ako, na osnovu tog ovlašćenja bude potpisan memorandum ili neki drugi akt o tome će vlada da obavesti javnost', objavio je ministar Vesić na fejsbuku. On je naveo i da su sve vlade u Srbiji od 2000. godine pokušavale da revitalizuju Generalštab koji je oštećen u bombardovanju 1999, ali da to nijedna do sada nije uspela. 'Da je to lako, verujem da