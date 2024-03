Zastrašujuće upozorenje Putina "Ako Poljaci uđu na teritoriju Ukrajine, teško da će odatle izaći"

Vladimir Putin izjavio da ako poljske snage uđu na teritoriju Ukrajine, one nikada neće otići odatle.

Vladimir Putin izjavio da ako poljske snage uđu na teritoriju Ukrajine, one nikada neće otići odatle. Ruski predsednik Vladimir Putin je rekao da ga je Donald Tramp grdio zato što je "simpatizovao" Džoa Bajdena dok je bio predsednik. Putin je to rekao u intervjuu državnoj novinskoj agenciji RIA i državnom TV kanalu Rusija-1. "Tramp, današnji predsednički kandidat, mi je u poslednjoj godini svog predsedničkog mandata zamerio što simpatišem Bajdena. Pitao me je u