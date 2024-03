Putin hteo da razmeni Navaljnog za Ruse koji su u zatvoru na Zapadu

Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je da se nekoliko dana pre smrti opozicionara Alekseja Navaljnog složio da ga zameni za određene ruske zatvorenike u inostranstvu.

Putin je istakao da su ga neke kolege, a koji nisu zvaničnici administracije, obavestile da postoji ideja da se Navaljni razmeni za neke ljude koji su u zatvoru u zapadnim zemljama, prenosi Interfaks. "Možda mi verujete, možda ne, ali osoba koja je razgovarala sa mnom još nije završila rečenicu, ali ja sam rekao da se slažem", rekao je Putin novinarima na konferenciji o predsedničkim izborima. On je napomenuo da je za to postojao jedan uslov, a da je to da se