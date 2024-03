Lepo vreme narednih dana, a onda stiže zahlađenje

Toplija vazdušna masa sa zapada zahvata Srbiju i donosi dalji porast dnevne temperature.

Nakon ovog mraznog jutra, u najtoplijem delu dana temperatura i do 19 stepeni. U nastavku dana biće dužih sunčanih intervala. Posle podne i uveče se očekuje umereno naoblačenje sa severozapada, ali ostaje suvo. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 19 stepeni. U petak ujutru lokalno je moguća pojava slabog mraza. Tokom dana biće smene sunca i oblaka, a tek ponegde na severu biće uslova za sasvim