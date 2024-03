Vučić: Sve veći broj napada nožem u Srbiji, povećavamo kazne za one koje uhvatimo sa hladnim oružjem

Beograd je u 10 odsto najbezbednijih gradova u svetu, ali imamo sve veći broj napada nožem i pooštrićemo kazne za svakog ko nosi hladno oružje, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na TV Prva.

Vučić je potvrdio da je za sutra ujutru sazvana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zbog putno razloga, ne samo zbog terorističkog napada u Moskvi. On je potom izrazio saučešće građanima i rukovodstvu Rusije. Vučić je podsetio da je 7. marta američka ambasada upozorila svoje građane dane idu u koncertne dvorane, a brzo nakon toga su to uradili i britanci. „To zanči da su njihove službe znale da će se to dogoditi“, naveo je Vučić. Smatram da smo sve bliže