Vučić posle sednice Saveta: Bezbednost građana Srbije prioritet, sačuvaćemo zemlju u složenim okolnostima

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić izjavio je danas da su sigurnost i bezbednost građana Srbije prioritet. "Sačuvaćemo našu zemlju u veoma složenim geopolitičkim okolnostima.

Zadaci podeljeni i biće izvršeni", napisao je Vučić na Instagramu "buducnostsrbijeav", nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Vučić je sinoć izjavio da ima više razloga zašto je sazvana sednica, da razlog za nju nije sinoćnji teroristički napad u Moskvi, ali da je to bio neposredan povod. Sednici su prisustvovali najviši državni zvaničnici, pripadnici bezbednosnih službi i