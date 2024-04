U Srbiji sutra toplo i sunčano, nešto kiše na jugu i jugoistoku

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo - saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Od podneva se u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku Srbije očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Severni i severoistočni vetar će biti slab do umeren, u planinama povremeno i jak, a uveče će oslabiti i skrenuti na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od osam stepena Celzijusa na jugoistoku Srbije, do 16 u Negotinskoj Krajini, a najviša u Srbiji od 24 do 28. U Beogradu će sutra takođe biti pretežno sunčano i toplo. Slab severni i severoistočni