Ubeđivao žene da će im skinuti crnu magiju ako mu uplate novac: Pao lažni vidovnjak u Somboru, od njih uzeo skoro 4 miliona dinara

Policija u Somboru uhapsila je S. K. (33) iz okoline tog grada zbog sumnje da je, predstavljajući se kao vidovnjak, prevario dve žene, starosti 60 i 44 godine. On je žene ubeđivao da će im skinuti crnu magiju ukoliko mu uplate novac, što su one i učinile nekoliko puta u protekla tri meseca, saopštila je Policijska uprava Sombor. Na taj način je, kako se sumnja, od njih uzeo 3.950.000 dinara, prenosi 021.rs. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz