Danas pakleno

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa najvišom temperaturom do 31 stepen, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Očekuje se da će duvati slab vetar, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura biće od 4 °C na jugu Srbije, do 15 °C u Beogradu, a najviša od 25 do 31 °C. U Beogradu će, prema prognozi RZMZ, biti pretežno sunčano i toplo uz umeren do jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 15 °C, a najviša oko 28 °C. I narednih sedam dana biće pretežno sunčano i toplo, povremeno uz prolaznu umerenu oblačnost. U košavskom području u utorak i