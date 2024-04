Svi od jutros u prevozu samo o ovome pričaju, a kako i ne bi! Letnja noć donela ove 2 muke, u Beogradu jutros u 5 čak 16 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Najniža temperatura biće od četiri stepena na jugu Srbije do 15 u Beogradu, a najviša od 25 do 31 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz umeren do jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od deset do 15 stepeni, a najviša oko 28. Letnja noć donela ove dve tegobe Očekuje se povolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvesne tegobe su moguće kod kardiovaskularnih bolesnika. Kod meteoropata su moguće