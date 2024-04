Vučić u Mostaru o napadu na hrvatske novinare: "Osuđujem. To je nedopustivo"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je na sajmu privrede u Mostaru i otkrio da je govorio sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

"Razgovarali smo i govoriću o primedbema na naš račun. Ako je istina da su napadnuti hrvatski novinari u Pančevu, to osuđujem, a naši nadležni će uraditi sve da se procesuiraju odgovorni. To je nedopustivo i to ne sme da se dešava ni u regionu", kazao je Vučić. Sajam privrede možete da pratite u Live blogu na B92.net. Podsećanja radi, Hrvatska je uložila protestnu notu Srbiju zbog navodnog napada na četvoricu hrvatskih državljana u Pančevu.