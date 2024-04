Upitna pobeda „plamenog jazavca“: Sa kim Plenković može da skrpi većinu?

HDZ je pobedio na izborima koji su uparađeni kao dvoboj premijera Andreja Plenkovića i predsednika Zorana Milanovića. No, važnije od uvreda koje ta dvojica razmenjuju godinama sada je da li će u Vladu ući filoustaški Domovinski pokret i kako uopšte navući većinu

Hrvatska demokratska zajednica premijera Andreja Plenkovića osvojila je 61 mesto u Saboru koji broji 151 stolicu. Koalicija „Rijeke pravde“ koju su predvodile Socijaldemokrate – kod kojih se kao frontmen ukazao predsednik zemlje Zoran Milanović – ostala je na 42 mandata. Plenković je na pobedničko slavlje na 17. sprat zagrebačkog hotela Westin ušetao uz pesmu „Eye of the Tiger“, ali je, kako prenose reporteri, atmosfera ipak bila uzdržana. I to ne jer HDZ ima pet