Žestoka rasprava u „Utisku nedelje“: Stefanović – da ste imali časne namere izašli biste na izbore u decembru, Manojlović mu odbrusio – ponašate se kao „ožalošćena porodica“

Kandidat za gradonačelnika Pokreta "Kreni-promeni" Savo Manojlović ocenio je večeras da se neizlaskom na izbore 2. juna vlastima u Beogradu daje legitimitet da ruše Sajam, dok je zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović ocenio da se upravo učešćem na izborima daje legitimitet vlasti SNS.

Stefanović je zamerio Manojloviću da bi on, da je imao časne namere u politici, izašao na izbore u decembru, dok je Manojlović na to odgovorio da se opozicija, koja ne izlazi na izbore, ponaša kao ožalošćena porodica koja čeka da sada sve propadne da bi se stvari vratile na staro. „Odukom dela stranaka da izađu, bojkot kao koncept ne postoji. Jedino logično je da svi sada izađu bez obzira što smo razočarani. To je jedini način da sprečimo epsku pljačku kao što je