Pogledajte kako je policija savladala pomahnitalog muškarca u Londonu: Mačem napao ljude, ubio dečaka (13) jeziv snimak

Muškarac (36) danas je u prepodnevnim časovima mačem napao nekoliko ljudi u Londonu.

Tom prilikom usmrtio je jednu osoba, a nekoliko njih je povređeno. Kamere u blizini mesta zločina snimile su trenutak hapšenja pomahnitalog napadača. U strašnom napadu poginuo je 13-godišnji dečak, a povređena su dvojica prolaznika i dva policajca. Policajci su tom prilikom zadobili teške povrede, ali srećom nisu životno ugroženi. Prolaznici su lakše povređeni. 4 people severely slashed, cut & stabbed up in Hainault North East London. Here is footage of the