Digitalna detoksikacija Restoran u Italiji nudi besplatnu bocu vina za goste koji ne koriste mobilni telefon

U restoranu "Al Condominio" u Veroni, u Italiji, gradu Romea i Julije, vlasnik restorana Anđelo Lela nagrađuje svoje goste bocom vina i večerom ako tokom boravka u restoranu ne koriste mobilne telefone.

Inovativni restoran smešten u srcu Verone nudi jedinstveno iskustvo uz opciju „bez tehnologije“, za druženje. Uprava restorana odlučila je da svojim gostima ponudi izazov. Svakom paru ili grupi prijatelja koji ostave svoj telefon u ormarić, prilikom ulaska u restoran menadžer nudi besplatnu bocu crnog vina uz večeru. View this post on Instagram A post shared by TODAY (@todayshow) „Digitalna detoksikacija“ kako je vlasnik restorana nazvao odsustvo mobilnih telefona