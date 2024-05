Danas sunčano, ponegde kiša, pravo letnje vreme! Narednih dana toplo ali s pljuskovima a evo kad nam stiže pad temperature!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i toplije Pljuskovi s grmljavinom su mogući u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije.

Duvaće slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura biće od sedam do 13, a najviša od 24 do 27 stepeni, najnovija je prognoza RHMZ-a. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i toplije. Južni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura oko 13, a najviša oko 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu nepovolјno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Svim hroničnim bolesnicima savetuje