Nikola i aleksandar su najmlađe žrtve masakra: "Stariji unuk je to veče bio u Ravnom Gaju, ispričao mi je... Video je metke"

Nikola Milić (15) iz Malog Orašja je najmlađa žrtva masovnog ubice Uroša Blažića (21), koji je pre godinu dana sejao smrt po selima Malo Orašje i Dubona, a potom pobegao i skrivao se u kokišnjcu svog ujaka nadomak Kragujevca.

Nikolina baka za Kurir je rekla "da je njima od tada bukvalno stao život". - To što je on uradio ne može ni da se zamisli, ovako nešto se ne pamti da se ikada desilo. Stariji unuk mi je te večeri bio kod spomenika u Ravnom Gaju. Ispričao mi je da je video metke kako prolaze pored njegovog lica i pao je na pod, unazad. Rekao je da je neko protrčao pored njega, on je mislio da je Nikola, ubrzo je pozvao oca i ispričao mu šta se dogodilo. Moj stariji unuk revoltiran