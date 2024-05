Dačić: Postoji pritisak na Kurtija, ali…

Doskorašnji ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da postoji pritisak sa Zapada na Aljbina Kurtija da napravi “nepovratni korak” ka formiranju Zajedince srpskih opština, ali je pitanje “od milion dolara” šta je zapravo taj nepovratni korak.

– Postoji pritisak da se Kurti natera da, kako oni to kažu tražeči termin koji ništa ne znači – učini nepovratini korak ka formiranju ZSO. A, šta je to – to je pitanje od milion dolara. Da on nacrt statuta pošalje Ustavnom sudu? Ne znam šta je tu veliki korak, jer sud može da kaže da to ne prihavata. Nema garancije da će statut biti prihvaćen – izjavio je Dačić. Ipak, primećuje da za Kurtija čak ni to nije prihvatljivo, pa kaže da umesto tog evropskog predloga