Penava: Plenković je pristao da država više ne financira Novosti

ZAGREB - Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava dao je izjavu medijima na temu ishoda pregovora oko sastavljanja nove Vlade i formiranja parlamentarne većine.

“Mi imamo problem sa SDSS-om, ali to je isključivalo bilo kakav problem sa srpskom manjinom. Mi smo apsolutno za to da se svaka manjina osjeća ugodno. S druge strane, jasno smo komunicirali razloge zašto smo protiv SDSS-a. Njihove i naše politike su nespojive”, ustvrdio je Penava. O podjeli u klubu zastupnika nacionalnih manjina, rekao je da su pokazali razumijevanje za HDZ-ovu želju za kontinuitetom nacionalnih manjina u vlasti, no nametnuli su isključivanje