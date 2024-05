Probudilo nas sunce, ali... Biće kiše, evo gde i kada, a duvaće i košava

Kako kaže jutros Republički hidrometeorološki zavod Srbije, na severu Srbije danas se očekuje suvo, u Vojvodini i vedro vreme.

Međutim, u ostalim predelima Srbije biće promenljivo oblačno, u južnim i centralnim predelima i potpuno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura od 6 do 12°C, maksimalna dnevna od 17°C na jugu do 23°C na severu Srbije. U Beogradu se danas očekuje promenljivo oblačno vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 11°C, maksimalna