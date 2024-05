Manojlović: Kreni-promeni 2. juna najverovatnije ide na blokadu izbora

Kandidat za gradonačelnika Beograda "Kreni-promeni" Savo Manojlović poručio je da će taj pokret 2. juna "najverovatnije ide na blokadu izbora". "Posle ultimatuma od utorka izborili smo se za pet opozicionih lista (četiri Biram borbu i jednu Kreni-Promeni).

